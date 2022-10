Probabili formazioni Verona-Milan, rossoneri senza Ibrahimovic in panchina. Nel ‘sunday night’ della 10.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno il Verona del tecnico Bocchetti e il Milan di Stefano Pioli.

Dopo il big match di San Siro contro la Juventus, il Milan riparte da Verona il suo percorso verso la vetta della classifica. I gialloblù faticano a trovare una loro dimensione alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti. Per tutto questo, quella del Bentegodi sarà una gara importantissima.

Il Verona non sta vivendo un momento positivo, anzi. La sconfitta contro la Salernitana, arrivata nei minuti finali della partita, ha compromesso il lavoro di Gabriele Cioffi. Per questo motivo, la sfida contro il Milan sarà molto importante per ripartire. I rossoneri, tuttavia, hanno intenzione di continuare a vincere dopo la grande serata vissuta a San Siro contro la Juventus e dopo la sfida di Champions League contro il Chelsea. Dopo aver indicato dove vedere Verona Milan in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Verona-Milan probabili formazioni

QUI VERONA

Il tecnico del Verona, Cioffi, si affiderà al 3-4-1-2. La coppia d’attacco sarà formata da Piccoli e Henry, con Simone Verdi a supporto sulla linea dei trequartisti. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Lazovic e Faraoni. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Veloso e Tameze.

QUI MILAN

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si affiderà al solito 4-2-3-1. Sulla trequarti spazio a Diaz, mentre in attacco ci sarà Olivier Giroud. Sugli esterni dovrebbero esserci Messias e Leao. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Bennacer e Tonali.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Verdi; Piccoli, Henry

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Verona Milan, highlights ultima partita giocata al Bentegodi