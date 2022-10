Serie A, dove vedere Lazio Spezia: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Lazio Spezia: verso il match

Archiviata la settima giornata di Serie A ed anche la lunga pausa per le Nazionali, ecco arrivato il momento dell’ottava. In questo turno di campionato la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà lo Spezia di Luca Gotti. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato: la Lazio col 4 a 0 ai danni della Cremonese, lo Spezia col 2 a 1 ottenuto contro la Sampdoria. La Lazio adesso si trova al sesto posto in classifica con 14 punti, mentre lo Spezia naviga in acque più o meno tranquille in dodicesima posizione con 8 punti.

Dove vedere Lazio Spezia: l’orario del match

La sfida tra Lazio e Spezia andrà in scena domenica 2 ottobre alle ore 12:30. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Olimpico di Roma.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Lazio Spezia

La partita in questione sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky e su Dazn. (Attiva DAZN a partire da 29.99 €/mese. Disdici quando vuoi). Su Sky il match sarà trasmessu sui canali 202 e 251. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.