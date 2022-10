Serie A, dove vedere Monza-Spezia: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Domenica pomeriggio, alle ore 15 all’ U-Power Stadium di Monza si disputerà il match Monza-Spezia, valevole per la 9.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al sedicesimo posto in classifica con 7 punti, mentre i liguri di mister Gotti si trovano a quota 8 punti con la dodicesima posizione conquistata fino ad ora.

Il Monza cerca la terza vittoria di fila in campionato a seguito del cambio tecnico. Palladino è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi e dopo aver vinto contro la Juventus ha dimostrato di avere le redini del gruppo. Lo Spezia ha un andamento altalenante, è tornato dalla sosta perdendo contro la Lazio. Una gara mai messa in discussione e compromessa sin dai primi minuti di gioco. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere Monza-Spezia in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Monza-Spezia in tv e streaming

Il match Monza Spezia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca di Federico Zanon e con il commento tecnico dell'ex giocatore Stefan Schwoch.