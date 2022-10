Serie A, dove vedere Roma-Napoli streaming gratis e diretta tv: Sky o Dazn?

Domenica 23 ottobre 2022, alle ore 20:45, si disputerà Roma-Napoli allo Stadio Olimpico di Roma: il match è valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Sfida decisamente molto interessante, visto che si affrontano due delle squadre migliori di questo campionato divise da una rivalità molto accesa: sarà Kvara contro Zaniolo, Abraham contro Osimhen, Zielinski contro Pellegrini e soprattutto Spalletti contro Mourinho.

Roma-Napoli, le probabili formazioni: 11^ giornata Serie A

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma-Napoli streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky o Dazn? Ecco dove vedere Serie A

