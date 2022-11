Atalanta – Inter: le parole dei tecnici in conferenza stampa

Atalanta – Inter è uno degli ultimi big-match prima della lunga sosta causata dai mondiali in Qatar. Le due squadre ci arrivano con animi diversi ma con lo stesso obbiettivo: ottenere i tre punti. La squadra di Gasperini dopo le ultime due sconfitte consecutive vuole rialzare la testa per riportarsi in zona Champions League. Dall’altra parte, la formazione guidata da Simone Inzaghi è sempre alla ricerca di una costanza di rendimento che in questa stagione sta penalizzando i nerazzurri.

Atalanta – Inter, Gasperini chiede chiarezza alla società

L’allenatore dei padroni di casa si focalizza sulla sua rosa e sulla direzione che la società deve indicargli. Gasperini ha così commentato l’abbondanza del suo reparto offensivo: “È una scelta che dovrà fare la società, ha fatto un grosso investimento su Hojlund, devi essere convinto e farli crescere allenandoli e facendoli giocare. Chiaro che se hai Zapata, se hai Muriel…questo è uno dei momenti in cui la società dovrà pensare cosa fare, se io metto il piede in tante scarpe non va bene. Bisognerà verificare il futuro degli obiettivi dell’Atalanta, se valorizzare i giovani si prenderà una direzione, se vincere uno scudetto un’altra, questa pausa servirà alla società per riflettere e dirmi quale direzione prendere e io lo farò”. Con ogni probabilità i bergamaschi eviteranno il turnover che per gli addetti ai lavori ha rappresentato la causa della sconfitta con il Lecce: “A Lecce non ho fatto alcuna pazzia, i giocatori in campo corrispondono al profilo dell’Atalanta. Dobbiamo valorizzare i ragazzi, non giochiamo per lo scudetto”.

Simone Inzaghi vuole la vittoria

Il tecnico dei nerazzurri si presenta molto carico in conferenza stampa: “Sarà una sfida difficilissima perché sappiamo che Bergamo è un campo molto ostico. Faranno la differenza le motivazioni che le due squadre riusciranno a mettere in campo. Sia noi sia l’Atalanta abbiamo avuto tre giorni per preparare al meglio la partita”. Atalanta – Inter potrebbe valere la prima vittoria in uno scontro diretto per Simone Inzaghi, il quale dichiara: “Non abbiamo ancora vinto uno scontro diretto? In campionato è mancato qualcosa: chiaramente dobbiamo lavorare di più sugli episodi e sui dettagli. Speriamo che domani sia la prima volta. In Champions siamo riusciti a limitare questa problematica negli scontri importanti, ad esempio contro il Barcellona”.