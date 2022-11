Che Mourinho potrebbe essere il rettore di una facoltà di scienze della comunicazione non è una novità. Il portoghese è, da sempre, abilissimo nello spostare i focus su fattori esterni e non sulle prestazioni della sua squadra quando le cose non vanno bene. Dopo il pareggio subito negli ultimi minuti contro il Sassuolo, Mou ha parlato di un calciatore che avrebbe ‘tradito‘ la squadra, invitandolo a cercarsi una squadra a gennaio. Da quanto emerso nelle ultime ore questo calciatore sarebbe Rick Karsdorp, olandese arrivato a Roma nel 2017.

L’agente di Karsdorp: “Chiediamo spiegazioni alla Roma e a Mou”

A difendere il suo assistito è stato Johan Henkes, agente di Karsdorp: “Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto” e ha continuato dicendo “Non è così che si tratta un calciatore che ha giocato cinque anni per la Roma”. C’è da risolvere ora anche questa problematica in casa giallorossa, con la squadra impegnata domenica contro il Torino all’Olimpico, partita in cui difficilmente partirà titolare l’olandese.