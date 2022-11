Serie A, MOVIOLA Empoli-Sassuolo: gli episodi e il VAR. In questa pagina la moviola e gli episodi di Empoli-Sassuolo, partita della tredicesima giornata di Serie A TIM, stagione 2022/2023. Le ultimissime notizie.

Empoli e Sassuolo sono scese in campo allo stadio Castellani per il match della 13° giornata di Serie A, stagione 2022/2023. La gara di campionato tra toscani e neroverdi è stata diretta dall’arbitro pugliese Ermanno Feliciani, i due assistenti invece erano Bindoni e Imperiale. Il quarto uomo è stato il sign. Manganiello, mentre al VAR erano presenti Pairetto e Ghersini. Esordio assoluto in Serie A per il fischietto abruzzese che non ha mai diretto in carriera Sassuolo ed Empoli. Cinque i precedenti con la Primavera neroverde: una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte il bilancio con i neroverdi.



Moviola Empoli-Sassuolo, gli episodi principali e VAR

E’ terminata da pochissimo la tredicesima giornata di Serie A: si sono affrontate infatti poco fa l’Empoli e il Sassuolo, con il risultato finale di 1-0 per i padroni di casa. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita.

PRIMO TEMPO

22′ – Doppio tentativo da parte di Luperto dopo il calcio d’angolo, c’è forse un tocco di mano di Ferrari sul tentativo da parte del centrale dell’Empoli. Gioco fermo e silent check del direttore di gara. Non ci sarà calcio di rigore per l’Empoli, un minuto di silent check ma non è irregolare l’intervento da parte di Ferrari. Si riparte con il possesso in favore del Sassuolo adesso.

34′ – Proteste stavolta del Sassuolo per un tocco di mano in area di Ismajli dopo un rimpallo fortuito in area: grandi proteste neroverdi ma l’arbitro lascia correre e il VAR non interviene.

SECONDO TEMPO

64′ – GOL Empoli! Satriano dalla sinistra riesce a trovare il giovane trequartista dell’Empoli che, tutto solo, controlla e con la punta batte Consigli. Tutto buono.

