Serie A, probabili formazioni Inter Bologna: riposo per Lautaro?

Probabili formazioni Inter Bologna: verso il match

Dopo la sconfitta rimediata nel derby d’Italia da parte dell’Inter contro la Juventus, i nerazzurri sono subito chiamati a rialzare la testa per una situazione in campionato che si fa parecchio complicata. La squadra sfidante in questo quattordicesimo turno di campionato sarà il Bologna allenato da Thiago Motta, ex giocatore dell’Inter e protagonista del Triplete. I nerazzurri si trovano al settimo posto in classifica con 24 punti. Il Bologna, reduce dalla vittoria per 2 a 1 ottenuta contro il Torino, si trova al dodicesimo posto in classifica con 16 punti.

Probabili formazioni Inter Bologna: le scelte dei due allenatori

QUI INTER – Infortunio per Darmian, il quale si aggiunge alla lista degli indisponibili in cui erano già presenti Dalbert, D’Ambrosio e Lukaku. Inzaghi si affiderà al 3-5-2 con Onana fra i pali. In difesa Skriniar, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni Dumfries e Dimarco (in vantaggio su Gosens). A centrocampo dovrebbe partire in panchina Brozovic, dunque sarà confermato il centrocampo delle scorse partite composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti possibile turno di riposo per Lautaro: il numero 10 dell’Inter è in ballottaggio col connazionale Correa per una maglia da titolare al fianco di Dzeko.

QUI BOLOGNA – Thiago Motta dovrà fare a meno di Bonifazi. Il neo-tecnico dei rossoblù si affiderà al 4-3-3 con Skorupski in porta. In difesa Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis. Medel, Ferguson e Schouten agiranno sulla linea di centrocampo. Ballottaggi nel tridente per i ruoli ai lati della punta Arnautovic: Orsolini sfida Aebischer, Vignato sfida Barrow.

Probabili formazioni Inter Bologna: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Brozovic, Dimarco/Gosens; Correa/Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Fergusom, Schouten; Orsolini/Aebischer, Arnautovic, Vignato/Barrow. All.: Thiago Motta.