Genoa: Gilardino resterà sulla panchina? Ecco le ultime novità

Il Genoa esce vincente contro la capolista Frosinone per 1-0 e si rilancia clamorosamente e velocemente verso la vetta. Merito di tutto ciò è anche dell’uomo che è ancora seduto (provvisoriamente?) sulla panchina del Genoa. Verrà riconfermato? Ecco le sue parole e le ultime novità.

Gilardino verso la conferma?

Difficile a questo punto non confermare Alberto Gilardino, soprattutto dopo la vittoria contro il Frosinone. Vittoria frutto dello spirito di squadra e di gruppo, finalmente di nuovo unito. Questo è già un punto a favore di Gilardino e non è di poco conto. La società sembra orientata verso la riconferma del mister che era arrivato in sostituzione di Blessin. E sembra essere anche la soluzione migliore. Anche lo stesso Gilardino è consapevole del lavoro svolto soprattutto dai suoi ragazzi e li ha ringraziati pubblicamente. L’allenatore rossoblù ha cercato di motivare i suoi molto a livello psicologico, pur nella consapevolezza che occorre ancora migliorare e si è visto in campo. E ora per il Genoa testa al Bari in una super sfida tutta da vivere.