Calciomercato Torino: clamoroso ritorno in vista, quasi tutto fatto

Il Torino sta sondando diversi profili per questo calciomercato imminente. Dopo aver visionato giocatori nella parte offensiva del campo e dopo tanti nomi accostati ai granata ma sempre con un nulla di fatto, stavolta si parla di un ritorno. E sarebbe un ritorno importante, uno di quelli ben voluti soprattutto da mister Juric, che già sul gong del calciomercato scorso sembrava averlo in pugno, operazione poi sfuggita e non per volontà del Torino, tantomento del giocatore.

Ecco il giocatore di ritorno al Torino

Il giocatore che potrebbe fare a breve il suo ritorno al Torino è Dennis Praet, sempre più vicino. Ma come scritto sopra, è sempre bene andarci con estrema cautela visto che anche lo scorso calciomercato estivo sembrava ormai già di ritorno, prima di un nulla di fatto. Il centrocampista, attualmente in forza al Leicester City, non è riuscito ad esprimersi al meglio in terra inglese e farebbe più che volentieri ritorno al Torino. Soluzione estremamente gradita a Juric e ragion per cui Praet potrebbe vestire al più presto granata. O meglio rivestire la maglia granata, con la quale è riuscito ad esprimere un rendimento di altissimo livello in passato.