Calciomercato Torino: Sanabria ai saluti se arriva l’attaccante giusto?

Il Torino è sempre alla ricerca dell’attaccante giusto e in questa sessione di calciomercato potrebbe trovare la soluzione ai suoi problemi di realizzazione. Raccogliere l’eredità di Belotti non era semplice per nessuno, e Sanabria dopo un buon avvio, non sta rendendo come si sperava e si credeva. I 13 gol in 54 partite sono troppo pochi. Possibile l’addio alla maglia granata addirittura per lui.

L’obiettivo del Torino per l’attacco

L’obiettivo numero uno del Torino per l’attacco si chiama (già da un po’ di tempo) Eldor Shomurodov. Il giocatore in forza alla Roma, dove trova poco spazio, avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento. Il Torino e la Roma stanno discutendo sulla formula, con i giallorossi che vorrebbero la cessione definitiva e i granata che invece preferiscono la soluzione temporanea del prestito. Prima però c’è da piazzare Sanabria per non avere esuberi, per adesso l’unica squadra interessata sembra essere il Verona, anche se non è arrivata ufficialmente alcuna offerta.