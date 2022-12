Napoli-Villarreal, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Sabato pomeriggio alle ore 20:30 al “Maradona” di Napoli si disputerà l’amichevole Napoli-Villarreal, con la squadra di Spalletti che ha appena terminato il suo ritiro in Turchia per prepararsi alla seconda metà di campionato che ripartirà con il super big match contro l’Inter. Gli azzurri hanno già giocato due amichevoli contro Antalyaspor e Crystal Palace, vincendo entrambe le gare e mettendo in mostra già una buona condizione fisica e soprattutto un giocatore su tutti, ovvero Giacomo Raspadori.

Napoli-Villarreal, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Dove vedere Napoli-Villarreal in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Napoli-Villarreal, sarà visibile in streaming su Dazn, utilizzando le proprie credenziali ed accedendo all’app disponibile per pc, smartphone, tablet e smart-tv.

Non solo: la gara del Maradona sarà visibile anche in pay-per-view su Sky Sport (canale 251), alla cifra però di 9,99€ per l’acquisto del singolo match.

