Nodo rinnovo per Giroud: senza firma sarà addio ai rossoneri

In casa Milan tiene banco la questione rinnovi, e nello specifico quello dei top player rossoneri. Sia Theo Hernandez che Giroud sono alle prese col rinnovo ma le situazioni sono completamente diverse. Mentre Theo ha già un principio di accordo col la società, fra Giroud e il Milan sembra essere calato il gelo: le cifre non convincono l’attaccante transalpino.

Giroud: rinnovo o cessione?

L’attaccante francese è alle prese col rinnovo e in casa Milan è scoppiato il ‘caso Giroud‘. Prima dei Mondiali le parti sembravano essere vicine all’accordo ma la situazione è cambiata. Giroud non è contento delle cifre proposte dalla dirigenza rossonera che vorrebbe tenersi sui 2,5 milioni, mentre l’entourage del calciatore ne vorrebbe quasi il doppio.

Futuro lontano dall’Italia?

Per Giroud, in caso di intoppi col Milan, potrebbe esserci nel futuro qualche altra sorpresa. Ha richieste sia in Premier che negli Emirati – dove potrebbe trovare Cristiano Ronaldo – dove potrebbero offrirgli la cifra da lui richiesta. L’idea del francese è di non scostarsi dai 4 milioni che oggi percepisce, mentre all’esteri riuscirebbe ad avere molto più di quello che gli offre la dirigenza rossonera. Il futuro, quindi, è ancora tutto da decifrare per il vice-campione del mondo, giocatore in grado di spostare gli equilibri in casa Milan.