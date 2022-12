Reggina-Inter, streaming Recast e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Giovedì pomeriggio alle ore 18 al “Granillo” di Reggio Calabria si disputerà l’amichevole Reggina-Inter, con sempre meno giorni di distanza dall’inizio della Serie A dopo questa lunghissima pausa per il Mondiale. Nell’ultima sfida amichevole giocata, i nerazzurri di Inzaghi hanno impattato contro il Betis Siviglia, mostrando però una già buona condizione. Adesso l’interessante partita contro i calabresi di Pippo Inzaghi, secondi in Serie B e vogliosi di fare bella figura.

Reggina-Inter, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Gosens; Dzeko, Mkhitaryan. All. Spalletti.

Dove vedere Reggina-Inter in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Reggina-Inter sarà visibile in diretta streaming, in esclusiva, su Recast, la piattaforma sulla quale Inter – unico club in Italia – è sbarcata lo scorso agosto. Sarà necessario registrarsi a Recast: iscriversi è gratuito e non comporta la sottoscrizione di abbonamenti e di contratti. Il sistema è pay per view, in modo da garantire la visione esclusivamente dei contenuti ai quali si è interessati.

Al momento della sottoscrizione si ottengono 25 Cast, la “moneta” con la quale si acquistano gli eventi su Recast. Reggina-Inter sarà trasmessa in diretta con la telecronaca di Roberto Scarpini (qui https://share.recast.tv/v/6kpZx?referrer=8PBZx) e sarà acquistabile al costo di 300 Cast, pari a 3,49€.

BETIS vs INTER 1-1