Serie A: futuro del club in bilico, assemblea decisiva a gennaio

Il futuro della Sampdoria è sempre più incerto ma il 2023 potrebbe portare a una decisiva svolta in casa blucerchiata. Il 5 gennaio dovrebbe svolgersi in prima convocazione l’assemblea degli azionisti e per il club ultimo in Serie A c’è la concreta possibilità del cambio di proprietà. Il gruppo Merlyn Partners, guidato da Alessandro Barnaba, vuole chiudere entro quella data l’operazione relativa all’aumento di capitale, 50 milioni totali, per non perdere la possibilità di intervenire nella sessione invernale di calciomercato.

Serie A: Ferrero vuol tenersi la Sampdoria

A ostacolare i piani del gruppo Merlyn Partners è la famiglia Ferraro che resta ancora l’azionista di maggioranza e ha fatto slittare l’assemblea che sarebbe dovuta andare in scena già lunedì scorso. Ad ogni modo la proposta dei nuovi acquirenti resterà valida solo fino al 5 gennaio e come riporta Sportmediaset, quest’ultimi sperano che in quei pochi giorni di apertura di mercato non vengano concluse trattative.

Intanto Massimo Ferrero continua a lavorare per cercare di avere da una banca le risorse necessarie per procedere all’aumento di capitale e di conseguenza riprendersi il posto al comando della società .