Calciomercato Torino: entrate e uscite, dall’obiettivo Praet a Sanabria, ecco il punto

Il Torino cerca di rifarsi il look in questo calciomercato invernale. Dall’obiettivo dichiarato Praet, pupillo di mister Juric, a Sanabria e Lukic. Ecco il punto della situazione secondo anche le importantissime indicazioni di mister Juric.

Il calciomercato del Torino nel dettaglio

Dennis Praet, obiettivo numero uno del Torino in questo calciomercato, non ha mai lasciato del tutto i granata. Il suo nome, infatti, è sempre rimasto tra i primi sul taccuino di Davide Vagnati. Il giocatore, che al termine della scorsa stagione è dovuto rientrare al Leicester si è sempre espresso favorevole verso un possibile ritorno in granata: la società, dunque, dovrà cercare di trovare una proposta che soddisfi il club inglese. Per quanto riguarda due pedine fondamentali del Torino, Juric è stato perentorio, Sasa Lukic e Tonny Sanabria per lui non sono sul mercato. Per il tecnico croato, il centrocampista e l’attaccante paraguaiano al momento sono due pedine fondamentali, e, quindi, insostituibili.