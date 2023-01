Calciomercato Torino: due obiettivi potrebbero essere concretizzati, un centrocampista e una punta

Il Torino nel prossimo calciomercato vorrebbe fare un doppio colpo, un centrocampista e una punta. Se dovessero arrivare alla corte di Juric, questi due importanti giocatori potrebbero far fare un salto di qualità importante alla squadra.

Ecco i nomi dei giocatori seguiti dal Torino

Il nome di Dennis Praet continua a rimanere tra i preferiti dal club granata per la trequarti e per il centrocampo, essendo il club convinto che il belga possa ricoprire il ruolo. Il Torino proverà a riportarlo con se, anche se c’è sempre da effettuare una difficile trattativa con il Leicester. Per quanto riguarda l’attacco, reparto in cui il Torino deve intervenire con priorità, la società granata continua a puntare su Shomurodov (in uscita dalla Roma), per ora è lui la prima scelta e c’è il gradimento del giocatore. La trattativa e i discorsi tra i due club continuano per stabilire la formula e il valore del cartellino: la Roma preferirebbe cedere l’uzbeko a titolo definitivo o in prestito con obbligo, mentre il Torino vorrebbe un prestito con diritto di riscatto.