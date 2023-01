Torino: incontro tra le parti per l’arrivo dell’attaccante

Il Torino insiste per l’attaccante e stavolta si fa sul serio. Sembrava essere tramontata la trattativa qualche ora fa, invece adesso si intensificano i rapporti tra le due squadre e il giocatore potrebbe arrivare presto a Torino.

Punta in arrivo per Juric

Il Torino vuole Eldor Shomurodov fin da subito per rinforzare l’attacco e tratta con la Roma. L’incontro tra il Torino e la Roma si è svolto a Milano: presenti Davide Vagnati ed Emiliano Moretti per i granata, Tiago Pinto per il club giallorosso. L’argomento di discussione è stato appunto Eldor Shomurodov. Il Torino insiste per un prestito senza obblighi o comunque obblighi difficili, come la qualificazione in Europa o 10 gol in stagione, mentre la Roma rilancia, forte anche di un interesse molto concreto del Lille, che vorrebbe presentare un’offerta tra i 13 e i 14 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia, ma l’offerta del Lille sarebbe comunque importante e difficile da rifiutare.