Torino-Shomurodov, ecco le ultime novità di calciomercato

Il Torino in questo calciomercato ha diverse trattative in ballo, sia in entrata che in uscita. Di fatti concreti però finora non ce ne sono stati. Il tormentone Shomurodov che circola dal calciomercato estivo è tornato prepotentemente di moda in casa granata, ma i due fronti non sembrano più essere compatibili.

Il Torino e Shomurodov si allontanano

Non si scalda la trattativa tra il Torino e la Roma per Eldor Shomurodov: l’uzbeko non è considerato una priorità in casa granata, visto il rientro imminente di Pellegri che tanto piace a Juric. C’è poi la distanza di formula con la Roma, che per ora non apre al prestito con diritto. Cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto, queste le opzioni messe sul piatto da Pinto. Trattativa tra i due club che a inizio del mese sembrava potersi concludere positivamente e in tempi brevi, invece ora le parti si stanno allontanando. Ma occhio alle stranezze del calciomercato.