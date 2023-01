Dove vedere Sampdoria-Napoli, streaming gratis LIVE e diretta tv Sky Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova si disputerà il match Sampdoria-Napoli, valevole per la 17.a giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i partenopei al primo posto con 41 punti, mentre i blucerchiati al terzultimo con 9.

Sono 55 i precedenti in terra ligure con i padroni di casa in vantaggio per 21-17 e 17 pareggi, anche se gli azzurri si sono imposti nove volte nelle ultime undici sfide. L’arbitro della sfida sarà Rosario Abisso della sezione A.I.A. di Palermo.

Sampdoria-Napoli, probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Raspadori, Elmas; Osimhen.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in tv e streaming

Il match Sampdoria-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini, con il commento tecnico dell'ex calciatore Simone Tiribocchi.

23 settembre 2021, Sampdoria-Napoli 0-4: gli highlights