Infortunio Maignan, torna per il Derby della Madonnina Inter-Milan? Le ultime sull’infortunio al portiere titolare rossonero ed eventuali novità in vista della prossima partita contro l’Inter di Inzaghi domenica sera.

La sconfitta subita contro il Sassuolo per 5-2 è solo l’ultimo dei problemi in casa Milan. Ora c’è allarme vero e anche molti punti interrogativi sul ritorno in campo di Maignan: il portiere rossonero, stando a ciò che trapela dall’infermeria, difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il Derby contro l’Inter domenica alle 20:45. Non è escluso che l’estremo difensore possa tornare a lavorare con il gruppo nei prossimi giorni per poi riprendere il suo posto da titolare nella 22° giornata di campionato.

Infortunio Maignan, disponibile nel Derby?

Lo staff medico valuterà infortunio Maignan con estrema calma senza correre rischi inutili. Il portiere non dovrebbe quindi essere rischiato in vista del derby, soprattutto a causa delle sue attuali condizioni fisiche non ottimali. Il problema al polpaccio sembrerebbe essere ormai un lontano ricordo, ma servirà lo stesso calma e cautela.

Ma quindi Maignan gioca? Le speranze di titolarità di vedere Maignan nel derby contro l’Inter sono pari al 20%. Nei prossimi giorni sono attesi maggiori dettagli sui tempi di recupero e della data ufficiale del ritorno in campo. Considerate le enormi difficoltà di Tatarusanu nelle ultime gare, il recupero del portiere titolare rappresenterà, a questo punto, una priorità assoluta per il tecnico parmigiano.