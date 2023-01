La vittoria per 1-0 dell’Inter sul Napoli, mette nuovamente lo scudetto in ballo, con Juventus e Milan che hanno approfittato della sconfitta dei partenopei. La partita dell’undici neroazzurro è stata di sostanza e voglia, oltre che qualità. Il gol di Dzeko su assist di Dimarco ha chiuso una partita fino a quel momento molto rognosa. L’Inter porta a casa una vittoria fondamentale in ottica campionato e non solo. Le dichiarazioni di Inzaghi a fine partita hanno indicato quella del San Siro come “impresa“.

Inzaghi, dichiarazioni postpartita

Ai microfoni di DAZN le dichiarazioni di un Inzaghi molto fiero dei suoi calciatori e della prestazione, hanno elogiato molti calciatori neroazzurri.

VITTORIA FONDAMENTALE – ” Abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite e abbiamo giocato molto bene in Champions, siamo stati bravi a passare il girone. In campionato abbiamo perso punti inizialmente ma è lunga. Dobbiamo guardare noi stessi, di partita in partita, cercando di recuperare tutti i giocatori a disposizione. ”

SCUDETTO – “Mancano tantissime partite, la sosta per i Mondiali è stata qualcosa di nuovo per tutti. Dobbiamo fare sempre meglio, nessuno si ferma lì davanti e fra due giorni e mezzo saremo di nuovo in campo”

DZEKO – “Sta facendo benissimo, ha tecnica e forza”

CALHANOGLU – “Calhanoglu si è comportato in modo superlativo, lo abbiamo allenato e sta facendo benissimo. Ha fatto un grandissimo lavoro, doveva accorciare su Lobotka e lo ha fatto alla grande. Come tutti gli altri centrocampisti”