Milan: Maignan migliora, ecco la data del rientro

Il Milan non può fare a meno di lui e i tifosi ad ogni partita lo reclamano con ansia. Stiamo parlando ovviamente di Mike Maignan che sembra essere vicino al recupero e di conseguenza al ritorno in campo.

La data del rientro di Maignan

Una buona notizia in casa rossonera: procede bene il percorso di recupero di Mike Maignan dall’infortunio al polpaccio sinistro. Il portiere francese ha effettuato nuovi esami e i controlli programmati hanno evidenziato una soddisfacente evoluzione nel processo di guarigione di Maignan che nei prossimi giorni continuerà con la terapia conservativa. Pioli spera e conta di riaverlo il 14 febbraio contro il Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League. Fissata dunque la data del rientro che non è poi così lontana, per la gioia dei tifosi e non solo. Maignan finora ha giocato in rossonero solo nove partite in stagione e l’ultima risale al 18 settembre contro il Napoli, una vita fa.