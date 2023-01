Probabili formazioni Inter Empoli: Correa supera Dzeko?

Probabili formazioni Inter Empoli: verso il match

Ottimo inizio di 2023 per l’Inter: non soltanto il trionfo in Supercoppa italiana contro il Milan, ma anche grandi risultati in campionato (unica macchia la partita di Monza, non priva di polemiche per gli errori arbitrali). La squadra di Simone Inzaghi in questo diciannovesimo turno di campionato ospiterà l’Empoli. La squadra di Paolo Zanetti è reduce dal successo per 1 a 0 ottenuto contro la Samp e ci terrà a far bene a San Siro. I nerazzurri si trovano attualmente al terzo posto con 37 punti.

Probabili formazioni Inter Empoli: le scelte di Inzaghi e Zanetti

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic ed Handanovic, mentre Romelu Lukaku siederà soltanto in panchina non essendo ancora recuperato. Il tecnico ex Lazio si affiderà al solito 3-5-2, eccetto qualche piccola modifica. In porta Onana. In difesa Skriniar, Acerbi (insidiato da de Vrij) e Bastoni. Dumfries dovrebbe tornare sulla corsia destra, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan guideranno il centrocampo. In avanti salgono le quotazioni di Correa per affiancare Lautaro, scalzando così Dzeko.

QUI EMPOLI – Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Ismajli, Grassi, Tonelli e Destro, oltre che dello squalificato Marin. Il modulo dell’Empoli sarà il 4-3-3. In porta Vicario. In difesa Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi. A centrocampo Akpa Akrpo, Henderson e Bandinelli. In avanti Baldanzi, Satriano e Caputo.

Probabili formazioni Inter Empoli: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi/de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa/Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi/Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi, Satriano, Caputo. All.: Zanetti.