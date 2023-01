Rocchi: “C’è stato un errore in Monza-Inter ma non sospenderò Sacchi”

L’Inter, dopo una partita molto deludente, vince contro il Parma ai supplementari, superando il turno di Coppa Italia. Risultato che arriva dopo il brutto pareggio contro il Monza, coi neroazzurri per due volte in vantaggio e recuperati in pieno recupero dai brianzoli. A far discutere, però, oltre alla prova opaca dell’undici di Inzaghi è stata la direzione arbitrale di Sacchi che ha annullato un gol regolarissimo ad Acerbi. La rete avrebbe portato l’Inter sul punteggio di 1-3, chiudendo quasi definitivamente la partita. I neroazzurri recriminano per l’errore palese che potrebbe compromettere la stagione; Rocchi ha commentato la situazione di sabato.

“Sacchi non verrà sospeso”

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi durante una presentazione del nuovo fuorigioco automatico è stato chiaro: “Io non peso la differenza mediatica. E non sospendiamo nessuno. Io sospendo qualcuno solo se infrange regole interne nostre. Magari starà più in panchina ma rientrerà in campo il prima possibile. Tutti commettono errori. Gli servirà come esperienza, la bravura è recuperare dopo, tornare in campo come nulla fosse. So che è difficile da accettare ma abbiamo messo in preventivo che quando investi su ragazzi giovani puoi pagare in termini di incidenti. Io non ho un contatore di giornate, se lo vedo pronto lo rimando in campo. Se mi dice di star bene, e me lo ha già detto, lo faccio arbitrare.”