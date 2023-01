Serie A, dove vedere Empoli-Torino diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, dove vedere Empoli-Torino: streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Sabato, alle ore 15.00, allo Stadio Castellani di Empoli si disputerà il match Empoli-Torino, valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al nono posto in classifica con 25 punti, mentre i granata di mister Juric si trovano a quota 26 punti con la ottava posizione conquistata fino ad ora.

Empoli Torino si disputerà il pomeriggio di sabato 28 gennaio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, e sarà la 22ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.



L’Empoli di Paolo Zanetti sfida in casa il Torino di Ivan Juric nell’anticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A. I toscani, reduci da una prestigiosa vittoria a San Siro contro l’Inter, sono noni in classifica con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, mentre i piemontesi li precedono di una lunghezza in 8ª posizione, con un cammino di 7 successi, 5 pareggi e 7 ko. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming gratis la partita tra toscani e granata.

Dove vedere Empoli-Torino in streaming e diretta tv

Il match tra viola e brianzoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui EMPOLI-TORINO su DAZN. 29,99 €/mese.