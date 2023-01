Serie A, dove vedere Inter Empoli: diretta tv e streaming Sky o Dazn?

Dove vedere Inter Empoli: verso il match

Archiviata la diciottesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della diciannovesima. In questo turno di campionato l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà l’Empoli di Paolo Zanetti. L’Inter è reduce dalla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro l’Hellas Verona e si trova al terzo posto in classifica con 37 punti. L’Empoli è reduce dal successo per 1 a 0 ottenuto contro la Sampdoria e si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica con 22 punti.

Dove vedere Inter Empoli: l’orario del match

La sfida tra Inter ed Empoli andrà in scena lunedì 23 gennaio alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Giuseppe Meazza in San Siro di Milano.

Segui Inter-Empoli su Dazn. Attiva ora.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Empoli

La partita in questione sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky e su Dazn. (Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN). Su Sky il match sarà trasmesso sui canali 202 e 251. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre è possibile seguire la partita in streaming tramite l’app di Sky Go.