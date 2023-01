Serie A, dove vedere Lazio-Milan streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Martedì 24 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Milan. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Lazio-Milan: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno pareggiato in casa per 2-2 contro l’Empoli ed hanno vinto in trasferta per 0-2 contro il Sassuolo. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato 2-2 in casa contro la Roma ed hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro il Lecce.

Lazio-Milan, i precedenti

Sarà l’incontro numero 158 in Serie A tra le due squadre. Bilancio che parla rossonero: 69 sono infatti le vittorie meneghine, contro i 30 trionfi capitolini. 59 i pareggi. I risultati più recenti hanno visto i Diavoli vittoriosi in 7 delle ultime 8 sfide.

Serie A, Lazio-Milan streaming live e diretta TV

La partita Lazio-Milan, in programma martedì 24 gennaio, alle ore 20:45, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva ora DAZN.