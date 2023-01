Serie A, probabili formazioni Juventus-Atalanta: le scelte di Allegri e Gasperini

Domenica 22 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Atalanta. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo.

Serie A, Juventus-Atalanta: come arrivano le due squadre

La Juventus, penalizzata di 15 punti in classifica, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno vinto in casa 1-0 contro l’Udinese ed hanno perso in trasferta per 1-5 contro il Napoli. L’Atalanta, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in Serie A. La Dea, infatti, ha vinto 1-2 in trasferta contro il Bologna ed ha vinto in casa 8-2 contro la Salernitana.

Serie A, probabili formazioni Juventus-Atalanta

Nel posticipo della 19ª giornata di Serie A, la Juve riceve l’Atalanta all’Allianz Stadium. Dopo le gare di giovedì di Coppa Italia, Allegri e Gasperini tornano a schierare i titolari. Ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Kostic; Chiesa, Di Maria; Milik. All. Allegri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini

Squalificati: Koopmeiners

Indisponibili: Zappacosta