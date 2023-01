Serie A, probabili formazioni Juventus-Monza: le scelte di Allegri e Palladino

Domenica 29 gennaio, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus-Monza. Le due compagini, guidate da Massimiliano Allegri e Stefano Palladino, si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino.

Serie A, Juventus-Monza: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno perso in trasferta per 5-1 contro il Napoli ed hanno pareggiato per 3-3 in casa contro l’Atalanta. Il Monza, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno vinto 2-3 in trasferta contro la Cremonese ed hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Sassuolo.

Serie A, Juventus-Monza: le probabili formazioni

A pochi giorni dall’incrocio in Coppa Italia, il Monza torna allo ‘Stadium’ per affrontare la Juventus nella ventesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni del match.

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Donati, Ranocchia