Serie A, probabili formazioni Lazio-Fiorentina: le scelte di Sarri e Italiano

Domenica 29 gennaio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Fiorentina. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Lazio-Fiorentina: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno vinto 0-2 in trasferta contro il Sassuolo ed hanno vinto in casa per 4-0 contro il Milan. La Fiorentina, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I viola, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro la Roma ed hanno perso in casa 0-1 contro il Torino.

Serie A, Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radu

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Sottil, Cabral, Martinez Quarta