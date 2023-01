Serie A, probabili formazioni Salernitana-Milan: Pioli col dubbio del 9

Torna anche la Serie A dopo la sosta per il Mondiale di Qatar 2022, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Salernitana-Milan, con Pioli con il dubbio del centravanti. I rossoneri devono incassare il forfait di Origi e Rebic oltre all’ormai cronica indisponibilità di Ibrahimovic. Ecco allora che Pioli potrebbe affidarsi al francese Olivier Giroud per il ruolo di centravanti, nonostante le fresche fatiche della competizione mondiale qatariota. L’alternativa potrebbe essere quella di spostare De Katelaere nel ruolo di falso “nueve”, esperimento provato in queste amichevoli con scarsissimi risultati.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a Salerno fini 2-2, con i campioni d’Italia salvati nel finale da un gran gol di Ante Rebic. Anche questa volta potrebbe non essere una passeggiata per i rossoneri, che soffrono spesso contro le squadre di Davide Nicola.

Salernitana-Milan, le probabili formazioni: esordio per Ochoa tra i pali dei campani

Toccherà a Guillermo Ochoa difendere la porta Salernitana direttamente da quella del Messico ai mondiali di qatar 2022. Mister Nicola vuol ripartire subito bene e si affida a Sambia per sostituire lo squalificato Candreva e alla coppia collaudata d’attacco Piatek-Dia per far male al Milan.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa, Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly L., Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Piatek, Dia.

Allenatore: Davide Nicola

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli