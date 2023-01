Serie A, dove vedere Salernitana-Milan: diretta TV e streaming

Torna la Serie A e tornano le grandi sfide del campionato italiano, ecco dove vedere Salernitana-Milan, valevole per la giornata numero 16 e prima gara del 2023. I campani occupano un’incoraggiante 12° posto in classifica grazie a 17 punti conquistati ed un gioco spesso brillante e propositivo. Il Milan è alla rincorsa del lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti e con 8 punti da recuperare non può permettersi alcun passo falso. Per Pioli molti dubbi in attacco con diversi calciatori indisponibili e con l’incognita rappresentata dai calciatori che tornano dalle fatiche del mondiale. Anche Nicola dovrà fare a meno di Candreva squalificato e lancia dal primo minuto il nuovo portiere Ochoa, messicano arrivato a sostituire l’infortunato Sepe.

Lo scorso anno la Salernitana mise i brividi al Milan e fu raggiunta sul 2-2 finale soltanto da un grande gol di Ante Rebic che questa volta sarà assente dalle probabili formazioni di Salernitana-Milan per infortunio.

Salernitana-Milan, ecco dove vedere la sfida dell’Arechi

La gara Salernitana-Milan si giocherà mercoledi 4 gennaio 2023 alle ore 12:30 e sarà la prima sfida della Serie A per il nuovo anno. Sarà possibile seguire la gara indiretta televisiva su Sky Sport e su DAZN, oltre che in streaming su Sky Go, NOW TV e Tim Vision.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese