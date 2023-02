Lecce-Roma, contestazione della curva salentina: il motivo – VIDEO

Durante i primi minuti del match tra Lecce e Roma, i tifosi della formazione di casa hanno protestato contro la decisione del Casms, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che la scorsa settimana ha vietato la trasferta a Cremona ai tifosi giallorossi residenti in Puglia. La decisione era figlia della contemporanea trasferta dei sostenitori del Bari a Ferrara, per seguire il match di campionato in casa della Spal. Ecco di seguito i dettagli e le immagini e i video delle contestazioni.

La contestazione della curva leccese durante Lecce-Milan: foto e video

Prima del fischio d’inizio del match con la Roma, i supporters del Lecce hanno mostrato uno striscione con la scritta “Contro questo calcio”, in più niente cori e bandiere. Il motivo è legato alla trasferta della scorsa settimana vietata per i tifosi giallorossi residenti in puglia. Dopo il silenzio, durato circa 10 minuti, i cori sono ripartiti e dalla Curva sono piovuti fumogeni e petardi. Ecco di seguito alcune immagini e video:

Contestazione della curva del #Lecce durante #LecceRoma per la trasferta vietata a Cremona 👀👇🏻 pic.twitter.com/uusoPP6uuM — Mattia D'Elia (@mattiadeliaa) February 11, 2023