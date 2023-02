De Sciglio fischi tifosi Juve – La situazione della Juventus sembra essere ancora molto complessa, come ormai noto dopo il -15 per il caso plusvalenze a preoccupare realmente è la questione stipendi. A tal proposito, Mattia De Sciglio è diventato bersaglio di fischi ed insulti da parte dei tifosi bianconeri.

De Sciglio fischi tifosi Juve: per essere stato onesto

L’esterno bianconero, molto stimato dal tecnico Massimiliano Allegri, è infatti ormai inondato di messaggi offensivi sui social da quando si è diffusa la voce di essere uno dei calciatori che ha “collaborato” con la giustizia. Si questo il paradosso tutto italiano in cui ci troviamo, De Sciglio viene definito una “spia”, l’epiteto più elegante che possiamo ripetere. Definito così da molti tifosi in quanto insieme a De Ligt avrebbe mostrato agli inquirenti le chat di squadra. Conversazioni tra i calciatori della Juventus sull’ormai noto caso stipendi che gli inquirenti hanno inserito agli atti per le indagini.

Per questo motivo l’esterno ieri contro la Lazio al suo rientro in campo, dopo l’infortunio, è stato sommerso di fischi ad ogni tocco di palla. Una situazione che definire grottesca è limitante. Un calciatore, così come un cittadino, che ha semplicemente raccontato i fatti e si ritrova lui al centro delle contestazioni. In un paese civile, sarebbero il patron e la dirigenza ad essere presi di mira per aver messo un club importante come la Juventus in una situazione così delicata che macchia a livello internazionale il brand.