Un punto: ecco quanto ha raccolto l’Inter fra Bologna, Empoli e Sampdoria. Sicuramente non un cammino da prima della classe e la distanza ormai incolmabile dal Napoli ne è la prova. I neroazzurri hanno disputato fino ad ora un campionato molto deludente e sta raccogliendo una serie di risultati negativi. Nel occhio del ciclone Inzaghi coi tifosi che ne chiedono l’esonero a gran voce. Oltre alla formazione rimaneggiata, anche la gestione dei cambi non è sembrata ottimale ai tifosi neroazzurri nella partita contro il Bologna e ora rischia anche la zona Champions.

Inzaghi: esonero in vista?

Dopo le brutte gare con Empoli e Sampdoria, arriva anche una partita poco piacevole contro il Bologna. L’Inter perde nuovamente e si porta in campionato a una distanza abissale dal Napoli schiacciasassi di Spalletti. Ora, però, i neroazzurri rischiano anche la qualificazione in Champions, con Lazio, Roma, Milan e Atalanta pronte ad approfittare dell’ennesimo scivolone dell’Inter. La squadra di Inzaghi sembra aver mollato ormai in campionato e i tifosi chiedono alla società una presa di posizione con l’esonero dell’allenatore. Solo la Coppa Italia potrebbe salvare la stagione dei neroazzurri che ormai hanno detto addio allo scudetto e in Champions dovranno affrontare il ritorno contro il Porto dopo l’uno a zero a San Siro.