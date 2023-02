Libero attacca stile Juve – La Juventus continua ad essere nell’occhio del ciclone ed in attesa della nuova udienza sul caso Prisma, la polemica è aumentata dopo la pubblicazione di altre intercettazioni. Questa volta non è sotto accusa da un punto di vista di illeciti, ma bensì per il famoso “stile Juventus” che sembra essersi sgretolato.

Queste le parole che usa il quotidiano Libero oggi per commentare le intercettazioni emerse nelle ultime ore. Le dichiarazioni di Paratici, Cherubini ed Agnelli che parlano degli errori di mercato, criticano l’Atalanta e definiscono cani alcuni giocatori (“a un cane 3,5 milioni di euro“). Anche Federico Chiesa criticato nelle intercettazioni ed in generale tutte le operazioni da Higuain in poi, calciatori che “battono cassa” e non rendono come dovrebbero.

A tal proposito, Libero non ha usato mezze misure per commentare queste intercettazioni: “Se proprio non attinenti fatti, seppelliscono definitivamente l’immagine collettiva di una grande squadra sotto un cumulo di macerie. Resta poco, forse nulla del blasone e dello stile bianconero che sono stati la bandiera di un modo di interpretare lo sport. Messe tutte insieme, le intercettazioni sono la pietra tombale del nobile stile bianconero”.

Intanto i bianconeri lavorano al ricorso contro la penalizzazione di 15 punti e si preparano alla nuova udienza sul caso stipendi “Prisma”. Sicuramente quest’ultimo filone è quello che preoccupa di più l’ambiente bianconero vista l’entità delle accuse e le eventuali sanzioni sia in termini di giustizia sportiva che giudiziaria. Le prossime settimane saranno molto importanti per il futuro della squadra e del club bianconero.