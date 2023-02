Nuovo stadio Inter addio Meazza – Clamoroso come sta evolvendo la situazione legata al nuovo stadio di Milan ed Inter, con il Meazza che rischia di essere ormai abbandonato da entrambe le squadre. Sembra ormai sempre più probabile che i due club opteranno per la costruzione di due nuovi impianti autonomi.

Nuovo stadio Inter addio Meazza: dopo la decisione del Milan

Dopo che il Milan si è tirato indietro su San Siro ed avrebbe già presentato il piano per il nuovo stadio con tre ipotesi sul piatto: Sesto San Giovanni, San Donato, Rozzano o le piste dei cavalli vicine all’ippodromo “La Maura”. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stavano solo attendendo l’eventuale decisione del Milan che una volta defilatosi ha spianato la strada al piano b del club di Zhang.

È chiaro ormai che la distanza tra i due club è enorme e secondo la rosea, l’Inter avrebbe anche già individuato da tempo il luogo dove costruire il nuovo impianto. Non si conosce il luogo preciso ma si tratta di un’area privata nel comune di Milano. A questo punto sembra quasi impossibile pensare alla rinascita dello storico impianto di San Siro. L’ultima data che darà indicazioni in tal senso è quella di fine marzo, quando ci sarà la presentazione del nuovo piano urbanistico del capoluogo lombardo. Nel caso in cui mancasse al suo interno un piano per la ricostruzione o restyling di San Siro, allora sarebbe definitivo l’addio al progetto.