Rischio penalizzazione Sampdoria – In casa Sampdoria sono ore e giorni davvero importanti per il futuro della società. La situazione non è drammatica solo in campo, ma potremmo azzardare un soprattutto fuori dal campo. Se infatti i blucerchiati rischiano la Serie B in questa stagione, dall’altro lato è in ballo il futuro stesso dello storico club.

Rischio penalizzazione Sampdoria: ecco il motivo

La giornata odierna potrebbe rappresentare un importante crocevia in tal senso. Se entro oggi la famiglia Ferrero non effettuerà la ricapitalizzazione, tra i 35 ed i 50 milioni di euro, per la messa in sicurezza dei conti societari, allora la Sampdoria rischierebbe seriamente la penalizzazione in classifica. Il problema serio è infatti legato ad una data ormai vicinissima quella del 16 febbrario, entro la quale servono 11 milioni di euro. Cifra necessaria per poter saldare gli stipendi dei tesserati relativi al quarto trimestre del 2022.

Ad entrare nei dettagli è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come questi 11 milioni di euro sono l’unica possibilità per la società di evitare la penalizzazione in classifica. Una penalizzazione da evitare a tutti i costi in quanto condannerebbe in modo definitivo i doriani alla retrocessione, oltre alle conseguenze legali. Il CdA ha già inoltrato la documentazione a corredo della domanda di ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Una sorta di soluzione per sperare di evitare sanzioni dalla FIGC, ma che poi è correlata a quello che farà la proprietà. Per questo motivo il CdA sta lavorando per riuscire ad ottenere linee di credito dalle banche per fronteggiare l’imminente scadenza. La situazione è davvero complessa e vi aggiorneremo nelle prossime ore e giorni che a questo punto saranno cruciali.