Serie A, dove vedere Napoli-Cremonese diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, dove vedere Napoli-Cremonese: streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Domenica, alle ore 20.45, allo Stadio Maradona di Napoli si disputerà il match Napoli-Cremonese, valevole per la 22.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al primo posto in classifica con 56 punti, mentre gli ospiti di mister Ballardini si trovano a quota 8 punti con l’ultima posizione conquistata fino ad ora.



Napoli Cremonese si disputerà la sera di domenica 12 febbraio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli, e sarà la 2ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45. A sorpresa, lo scorso 17 gennaio in Coppa Italia, la Cremonese di Davide Ballardini ha inflitto al Napoli di Luciano Spalletti l’unica sconfitta al Maradona di questa stagione. In campionato per gli azzurri sono invece 9 vittorie e 1 pareggio in casa. Napoli e Cremonese si sono affrontate già 31 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio: 15 vittorie Napoli, 10 pareggi e 6 vittorie Cremonese.



Dove vedere Napoli-Cremonese in streaming e diretta tv

Il match tra gli azzurri e biancogrigi sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui NAPOLI-CREMONESE su DAZN. 29,99 €/mese.

Highlights Napoli Cremonese | gara Coppa Italia