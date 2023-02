Serie A, dove vedere Sassuolo-Atalanta diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, dove vedere Sassuolo-Atalanta: streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Sabato, alle ore 20.45, allo Stadio Mapei di Reggio Emilia si disputerà il match Sassuolo-Atalanta, valevole per la 21.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa al sedicesimo posto in classifica con 20 punti, mentre gli orobici di mister Gasperini si trovano a quota 38 punti con la quarta posizione conquistata fino ad ora.

Il Sassuolo di Dionisi ritrova il palcoscenico amico del Mapei Stadium dopo la storica impresa di San Siro, dove i neroverdi sono stati capaci di infliggere un clamoroso 5-2 al Milan. Gli emiliani sono tornati a vincere dopo tre mesi e in classifica hanno toccato quota 20, a +8 sulla zona retrocessione. Nella scorsa stagione, in terra emiliana, fu il Sassuolo ad imporsi per 2-1 grazie alla doppietta di Traorè, fresco di passaggio al Bournemouth. Per la Dea fu inutile lo squillo di Muriel al 93′. In questa pagina tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming gratis la partita tra neroverdi e orobici.



Dove vedere Sassuolo-Atalanta in streaming e diretta tv

Il match tra Dionisi e Gasperini sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui SASSUOLO-ATALANTA su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Sassuolo Atalanta in tv e streaming su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 20:45.