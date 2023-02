Serie A, dove vedere Sassuolo-Napoli diretta tv e streaming: Sky o DAZN?

Serie A, dove vedere Sassuolo-Napoli: streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Venerdì sera, alle ore 20.45, allo Stadio Mapei di Reggio Emilia si disputerà il match Sassuolo-Napoli, valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 24 punti, mentre la capolista è salda al comando del campionato a +15 sulla seconda, l’Inter.

La 23ª giornata di Serie A viene inaugurata dall’impegno della capolista Napoli, che in anticipo affronta il Sassuolo di Alessio Dionisi. Napoli che nell’ultima giornata di campionato ha battuto 3-0 la Cremonese, mentre il Sassuolo (a quota 24 e con 7 lunghezze sulla zona salvezza) ha colto un 2-2 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Azzurri che intravedono lo Scudetto forti dell’enorme vantaggio sull’Inter, prima inseguitrice in classifica: il +15, fa pendere inevitabilmente la bilancia in favore della squadra di Luciano Spalletti.

Sassuolo Napoli si disputerà la sera di venerdì 17 febbraio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Mapei-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, è in programma alle ore 20.45. Al VAR Doveri e Banti. Un solo precedente tra l’arbitro lariano e i neroverdi, Sassuolo-Lecce 1-0 di quest’anno, alla seconda giornata di campionato. Primo incrocio assoluto invece tra Colombo e il Napoli.



Dove vedere Sassuolo-Napoli in streaming e diretta tv

Il match tra gli neroverdi e azzurri sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

