Sassuolo in ansia per infortunio Berardi: salta il Napoli? L’attaccante neroverde è uscito dopo appena tredici minuti del primo tempo durante la sfida con l’Udinese per un problema muscolare. Si teme per la sua presenza nel match di campionato contro il Napoli venerdì prossimo.

Udinese-Sassuolo è finita 2-2 ma quello che preoccupa è un altra cosa: l’infortunio di Domenico Berardi. L’attaccante emiliano è infatti uscito per un problema muscolare e al suo posto è entrato Bajrami. Le sue condizioni saranno poi valutate con ulteriori accertamenti in vista anche del match contro il Napoli.