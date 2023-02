Due tifosi romanisti minacciati durante Lecce-Roma: ecco cos’è accaduto

Non è stato semplice gestire il match tra Lecce e Roma sotto l’aspetto dell’ordine pubblico. Prima la protesta della curva salentina contro la decisione del Casms, poi le minacce di un gruppo di tifosi leccesi verso due tifosi romanisti presenti sugli spalti del Via del Mare. Episodio accaduto in concomitanza della rete del pareggio firmata da Paulo Dybala. Ecco di seguito l’episodio sgradevole raccontato, ai nostri microfoni, da uno dei due tifosi coinvolti.

Tifosi della Roma minacciati durante Lecce-Roma: il racconto dello sgradevole episodio

Nonostante lo stop di due mesi alle trasferte dei supporter della Roma, al Via del Mare erano presenti diversi tifosi romanisti (per lo più del posto). Presenza non gradita da una parte del pubblico salentino e che ha portato ad un episodio sgradevole. Ecco di seguito cos’è accaduto a due giovani tifosi giallorossi durante il match:

“Intorno al 17esimo minuto del primo tempo. due tifosi romanisti – presenti nel settore distinti del Via del Mare – sono stati insultati e, dopo diverse minacce, obbligati a togliere le sciarpe che avevano intorno al collo. Da quanto raccontato da uno dei due tifosi non c’è stato nessun gesto provocatorio, che avrebbe potuto far infuriare un gruppo di tifosi leccesi presenti in quella zona. Possiamo ipotizzare, ma non giustificare, che la rabbia di quel gruppo di tifosi leccesi sia stata scatenata dalla frustrazione per l’episodio che ha portato al pareggio della formazione di Mourinho (ovvero il calcio di rigore)”.