Serie A, probabili formazioni Milan-Atalanta: le scelte di Pioli e Gasperini

Domenica 26 febbraio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Atalanta. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Milan-Atalanta: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Tottenham in Champions League ed hanno vinto anche in trasferta per 0-1 contro il Monza in Serie A. L’Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. La Dea, infatti, ha vinto per 0-2 in trasferta contro la Lazio ed ha perso in casa per 1-2 contro il Lecce.

Serie A, probabili formazioni Milan-Atalanta

Le probabili formazioni del match di Serie A Milan-Atalanta. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini.