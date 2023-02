Serie A, probabili formazioni Spezia-Napoli: le scelte di Gotti e Spalletti

Domenica 5 febbraio, alle ore 12:30, andrà di scena il match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A tra Spezia-Napoli. Le due compagini, guidate da Luca Gotti e Luciano Spalletti, si sfideranno allo stadio Alberto Picco della Spezia.

Serie A, Spezia-Napoli: come arrivano le due squadre

Lo Spezia si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I liguri, infatti, hanno perso contro la Roma in casa per 0-2 ed hanno perso in trasferta per 2-0 contro il Bologna. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli azzurri, primi in classifica, hanno vinto 0-2 in trasferta contro la Salernitana ed hanno vinto 2-1 in casa contro la Roma.

Serie A, probabili formazioni Spezia-Napoli

Le probabili formazioni del match di Serie A Spezia-Napoli, match in programma domenica 5 febbraio alle ore 12:30.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Esposito, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.