Serie A, probabili formazioni Roma-Juventus: le scelte di Mourinho e Allegri

Domenica 5 marzo, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Juventus. Le due compagini, guidate da José Mourinho e Massimiliano Allegri, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Roma-Juventus: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto in Europa League per 2-0 in casa contro il Salisburgo ed hanno perso in campionato, in Serie A, per 2-1 in trasferta contro la Cremonese. La Juventus, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, hanno vinto in trasferta in Europa League contro il Nantes ed hanno vinto in casa per 4-2 contro il Torino in campionato.

Serie A, probabili formazioni Roma-Juventus

Le probabili formazioni del match di Serie A Roma-Juventus. Ecco le scelte di José Mourinho e Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho (squalificato).

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti.