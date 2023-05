Atalanta, parla Gasperini: “Siamo stati surclassati”

Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta della sua Atalanta sul campo della Salernitana. E le sue sono dichiarazioni che fanno capire come, stando alla sua ricostruzione e alla sua analisi, il ko contro i campani è stato a dir poco meritato. Un ko che tra l’altro complica e non poco la corsa per un posto in Europa.

Le parole di Gasperini

Queste le parole dell’allenatore degli orobici, rilasciate nell’immediato post partita in conferenza stampa: “Bisogna riconoscere che la Salernitana ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo siamo stati poco incisivi al momento della conclusione. Nel secondo tempo però siamo stato surclassati sotto qualsiasi punto di vista: gioco, determinazione, entusiasmo e carica. Non abbiamo avuto l’atteggiamento di chi vuole arrivare in Europa, visto che non sappiamo in questo momento quanto potrebbe valere il settimo posto. Serviva portare a casa punti e, visto che non è stato così, serve assumersi le proprie responsabilità. Ora serve chiudere il campionato nel miglior modo possibile, tornando a essere l’Atalanta motivata. Oggi ci siamo sciolti e questo non deve più accadere”.