Caso Sampdoria: convocata l’assemblea degli azionisti

Non termina qui il periodo peggiore degli ultimi 10 anni in casa Samp: dopo aver ricevuto il forte colpo negativo inerente al risultato sportivo, il CDA sta lavorando affinché i tifosi blucerchiati non subiscano un ulteriore sorpresa, considerate le voci che girano attorno ai problemi economici del club da più di qualche mese.

Sampdoria, convocata l’assemblea degli azionisti

Dopo la sconfitta per 2-0 subita dagli uomini di Stankovic a Udine, la Sampdoria è tornata ufficialmente in Serie B dopo 11 anni, un periodo in cui il club ha vissuto alti e bassi, tra cui una partecipazione ai preliminari di Europa League durante la stagione 2015-2016. Attualmente però, i problemi della Samp non convergono totalmente nel risultato sportivo della retrocessione, bensì nella situazione economica assai precaria. Successivamente alla sconfitta con l’Udinese, il CDA ha emanato un comunicato sulla propria piattaforma dove, oltre a chiedere scusa per la rovinosa retrocessione, convoca l’assemblea degli azionisti. Novità importanti in arrivo?

