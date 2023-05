De Laurentiis: “Erede Spalletti? Vi spiego il profilo”

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli sembra ormai un qualcosa di certo e di scontato. Ed ecco che i partenopei sarebbero già alacremente al lavoro per individuare il sostituto e l’erede del tecnico che ha portato al terzo scudetto la società campana. A fare chiarezza su questa situazione. forse un po’ inattesa e inaspettata, è stato il patron De Laurentiis. Quest’ultimo intanto ha smentito tutte le voci legate a Luis Enrique, che erano circolate negli scorsi giorni con una certa insistenza. Ma qual è dunque il profilo seguito e individuato?



De Laurentiis parla del post Spalletti

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni della Rai: “Stiamo valutando allenatori che giocano con il 4-3-3. Al momento ho valutato una decina di profili e sceglierò il migliore per proseguire il ciclo. Ora, visto i cambiamenti che ci aspettano, mi serve l’appoggio e il sostegno di tutti i napoletani. Io vantaggio è che non so giocare a calcio, ma so fare l’imprenditore. Non mi lascio trasportare dal sentimentalismo, ma certo di essere sempre molto razionale. Certo, posso anche sbagliare. Per ora abbiamo sbagliato poche volte e spero che anche questa volta faremo centro. Mercato? Vogliamo tenere tutti i migliori“.